Em Assembleia Geral realizada neste domingo (dia 26), os atuais presidente e vice do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin e Expedito Aquino, foram reeleitos para um novo mandato. O novo mandato será até 2025.

A escolha de direção ocorreu por aclamação, junto a aprovação do relatório de 2022. “Nos últimos anos priorizamos a experiência dos sócios, sempre com muito zelo e responsabilidade. Recebemos em 2022 o quarto título consecutivo de Clube TOP 100 do Brasil, e esse resultado é fruto de um trabalho feito por muitas mãos. Assim nós queremos prosseguir, investindo em melhorias para a família Alvigrená, unindo sempre a tradição e a paixão pelo nosso Clube” afirmou o presidente reeleito, Gustavo Tramontin.

O vice-presidente, Expedito Aquino, destaca o trabalho da administração para oferecer uma experiência de qualidade a todos que frequentam o Clube. “Diversas mudanças estruturais já foram realizadas, mas acreditamos ser só o começo de uma série de avanços que estão por vir. O Clube Alvigrená é um dos principais da região, além de ser referência tanto em formação esportiva, quanto nas áreas de lazer e cultura. Seguiremos cumprindo nosso compromisso com a família Alvigrená, fortalecendo nossos pilares: lazer, esporte e cultura”, finalizou Expedito.

A Assembleia foi conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alyson Santana e contou com a presença do presidente do Grande Conselho, Evandro Ruy. O evento contou ainda com a participação de associados, além de membros da diretoria, do Conselho Deliberativo e Grande Conselho. A posse oficial será realizada no dia 1º de maio.

Em 2023, ano em que o Clube completou 81 anos, a direção promete seguir investindo na modernização dos espaços e no bem-estar dos associados.

Foto: Divulgação CFCSN