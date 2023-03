A Prefeitura de Rio Claro abriu um concurso público para o preenchimento de 93 vagas em diversas áreas e destinadas à candidatos com níveis de ensino Fundamental, Médio e Superior. As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (dia 28) e podem ser feitas até o dia 28 de abril pelo site nossorumo.org.br. Os valores vão de R$ 48 a R$ 70, dependendo do cargo pretendido. Já os salários variam de R$ 1.405,99 a R$ 4.677,32, também de acordo com cada função. As provas estão previstas para o dia 18 de junho.

Confira a lista com todos os cargos:

Nível fundamental

Almoxarife;

Eletricista Civil;

Recepcionista;

Telefonista.

Nível médio/técnico

Agente de Apoio Educacional;

Agente de Combate às Endemias (ACE);

Assistente de CPD;

Assistente de Pessoal;

Assistente de Tesouraria;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Fiscal Ambiental;

Fiscal de Inspeção Sanitária;

Fiscal de Obras;

Fiscal de Postura;

Fiscal de Tributos;

Instrutor de Braille;

Instrutor de Libras;

Intérprete de Libras;

Monitor de Informática;

Secretário Escolar;

Técnico Agrícola;

Técnico de Contabilidade;

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Enfermagem – ESF;

Técnico de Imobilização Ortopédica;

Técnico de Laboratório;

Técnico de Radiologia;

Docente I;

Docente II – AEE;

Docente I – Libras.

Nível superior