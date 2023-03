Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na noite de segunda-feira (dia 27), uma mulher, de 49 anos, por envolvimento no assassinato de sua ex-companheira. Segundo as investigações, a acusada “encomendou” a morte de Tamara Ticiana de Azevedo e Mello Manes por não aceitar o fim do relacionamento amoroso.

O crime foi cometido no dia 7 de janeiro deste ano, no bairro Bangu, na Zona Oeste da capital. Na ocasião, dois homens em uma moto atiraram na vítima quando ela estava dentro de seu carro. Os agentes fizeram um trabalho de investigação e inteligência, levantamento de dados e constataram que a acusada foi a autora intelectual do homicídio.

A equipe da DHC realizou diligências, localizou e prendeu a mulher em Volta Redonda, na Região do Médio Paraíba. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva por feminicídio. As investigações continuam para identificar os executores do crime.