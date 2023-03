O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo na tarde desta quinta-feira (dia 30) e tombou na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras. O acidente ocorreu por volta das 15h, na altura do Km 244, no bairro Itakamosi.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve derramamento de carga composta por rolos de papel. O condutor e a passageira, sua esposa, chegaram a ficar presos na cabine, mas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, a princípio com lesões leves, e levados para o Hospital Universitário.

A pista foi interditada no sentido Barra do Piraí para retirada do veículo pesado e limpeza da rodovia. Por volta das 17h, o tráfego de veículos fluía no sistema siga e pare.

Foto: Divulgação/PRF