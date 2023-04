A família de Thomas Rômulo da Silva Zequinha, de 25 anos, confirmou que o corpo encontrado em uma fazenda no distrito de Floriano, em Barra Mansa, é do rapaz, desaparecido desde o último dia 24. Apesar do avançado estado de decomposição do cadáver, a identificação foi possível em razão das diversas tatuagens que a vítima tinha pelo corpo.

Thomas era morador do bairro Siderlândia, em Volta Redonda. A causa da morte está sendo apurada e o caso investigado.

Foto: Reprodução