Um aluno do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA ficou em 4º lugar na etapa final da Seletiva Adobe Brasil 2023. Após passar pela certificação em Illustrator, Italo Rezende, do 7º período de Design, avançou no processo seletivo e ficou no Top 10 na competição com participação de 112 alunos de todo o país.

Após a prova de certificação dos softwares, os alunos que passaram tiveram que usar o devido programa (Photoshop e Illustrator) para completar o desafio de design para um cliente sem fins lucrativos.

“Do ponto de vista profissional, eu acho que estar nessa posição me motiva ainda mais a continuar na área, que eu amo e escolheria de novo se precisasse. Além de ser um grande diferencial no currículo, tendo esse certificado mesmo antes de terminar o curso. No ponto de vista pessoal, é uma realização muito grande e uma prova de reconhecimento do meu esforço”, afirma Italo.

Por estar entre os 10 melhores, o universitário conta como é difícil expressar seus sentimentos: “Mas se fosse para resumir em uma palavra, seria gratidão. Gratidão a Deus, ao UniFOA e ao curso de Design, que me escolheram para participar, e a mim também, por topar e ter chegado aqui”.

Aline Botelho, coordenadora de Design, que acompanhou a seletiva toda de perto, falou da importância dessa conquista para o curso. “Estar entre os quatro primeiros, é de uma importância muito grande, não só no cenário regional como no cenário nacional. Destaca esse aluno e mostra a competência daquilo que ele aprendeu no nosso curso”, comemora.

Foto: divulgação