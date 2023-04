Policiais militares do 10º BPM de Barra do Piraí, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam, na madrugada desta segunda-feira (dia 11), no bairro Caixa d’Água Velha, um homem de 34 anos e apreendeu uma menor de idade de 17 anos pelo crime de tráfico de drogas.

Após receberem a denúncia, os agentes foram até o endereço e se posicionaram estrategicamente, conseguindo observar os suspeitos praticando tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos duas bases de rádio, duas baterias de rádio, R$ 128,00 em espécie, 15 pinos de pó de R$ 10 BP CV, um pino sem descrição e aparelho celular da marca Motorola.

Diante dos fatos, os suspeitos e o material apreendido, foram levados para a sede da 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Foto: PM