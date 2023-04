A Polícia Rodoviária Federal foi acionada no fim da tarde de quarta-feira (dia 12) após um caminhoneiro jogar uma bomba em uma viatura da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu na altura do km 288, próximo ao bairro Pombal, onde os três militares à paisana passavam em veículo descaracterizado, retornando do Rio de Janeiro à serviço.

Aos agentes da PRF, o caminhoneiro confessou ter atirado pela janela um artefato explosivo, do tipo bomba de fogos de artifício, para fazer uma “brincadeira” com outro colega que seguia atrás. No entanto, segundo o homem, no momento em que atirou a bomba, a viatura da PMSC ultrapassava a carreta, tendo o artefato explodido por baixo do referido carro, causando um forte estrondo que quase fez o condutor do automóvel perder o controle. De acordo com a PRF, o fato colocou em perigo não só os ocupantes da viatura como os demais usuários da rodovia pelo risco de ocorrer um acidente.

Na cabine da carreta foram encontrados mais nove artefatos explosivos. O caminhoneiro foi enquadrado no crime previsto no artigo 132 do Código Penal (Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente), cuja pena é detenção de três meses a um ano. Segundo a PRF, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) sendo o caminhoneiro liberado para responder o processo em liberdade. Os artefatos explosivos foram apreendidos pela PRF como prova.

Foto: Divulgação/PRF