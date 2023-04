O governador Cláudio Castro esteve, nesta quinta-feira (dia 13) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na Laad Defence & Security, a maior feira sobre segurança da América Latina, no Riocentro. No encontro, ambos destacaram a importância do trabalho integrado entre as forças estaduais e federais de segurança no enfrentamento à criminalidade. Durante o encontro, foi lançado edital de chamada pública do Programa de Fortalecimento das Guardas Municipais, que vai selecionar e financiar projetos das cidades voltados para a prevenção e o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas.

“O estado do Rio está passando por uma grande evolução na segurança pública. Os nossos agentes recebem o terceiro melhor salário do Brasil, estamos reformando os batalhões e as delegacias. Além disso, licitamos 21 mil câmeras corporais, 35 drones de investigação e novas viaturas. Um investimento R$ 1 bilhão. O nosso estado tem comando. Estamos investindo e capacitando os nossos policiais, e a parceria com o governo federal é de extrema importância para conseguirmos chegar ao resultado esperado”, declarou o governador.

Cláudio Castro disse que, para estreitar a parceria entre os governos estadual e federal, tem uma reunião marcada com o ministro Flávio Dino no próximo dia 25, onde serão discutidas soluções integradas no combate à criminalidade, com foco também na segurança nas escolas. O governador destacou que no âmbito do estado já foi criado um Comitê Permanente de Segurança Escolar, que já teve a primeira reunião ontem. Ele também ressaltou que o aplicativo Rede Escola está na fase final de desenvolvimento.

“Lançamos o edital para os estados e municípios, no valor de R$ 150 milhões, especificamente para a segurança nas escolas. Esse trabalho em conjunto com os governos federal, estadual e municipal vai nos permitir alcançar o resultado necessário para erradicar esses crimes bárbaros que estão acontecendo no nosso país. Escola é um local de harmonia e segurança”, disse o ministro da Justiça.

Ao lado do ministro, o governador visitou o estande do Ministério da Justiça. Em seguida foi aos estandes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Também estiveram presentes na cerimônia os secretários estaduais de Polícia Militar, de Polícia Civil, de Defesa Civil e de Administração Penitenciária, além de superintendentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Foto: Rafael Campos