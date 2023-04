A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue realizando a campanha de imunização contra a influenza, popularmente conhecida como gripe. A nova fase da vacinação, que será iniciada na segunda-feira (dia 17), vai contemplar idosos com idade acima de 60 anos, além de trabalhadores da área de saúde.

Já foram aplicadas 942 doses do imunizante desde o início da campanha, sendo que, desse total, 158 foram em profissionais da saúde e 784 em idosos. A gripe é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, com grande potencial de transmissão.

A enfermeira do Setor de Imunização de Barra Mansa, Rita Fernandes de Queiroz, destaca que a estratégia de vacinação contra a influenza tem o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo. “Isso permite, ao longo do respectivo ano, minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde”.

A vacinação pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, em todas as unidades de saúde do município. É necessário levar documento de identidade, cartão de vacina e Cartão Nacional de Saúde (CNS). Os trabalhadores da área da saúde também devem apresentar documento que comprove a vinculação ativa ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

