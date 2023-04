Agentes do do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e Serviço Reservado prenderam, na segunda (dia 17), dois suspeitos com farta quantidade de drogas, rádio comunicador e uma quantia de dinheiro em espécie, no bairro Roma II.

A ação aconteceu após a Polícia Militar receber denúncia de tráfico no local.

Os dois suspeitos e todo material foram apresentados à 93ª DP para medidas cabíveis.