O governador Cláudio Castro participou, nesta quarta-feira (dia 19), de uma rodada de negócios com investidores europeus e brasileiros na Canning House, organização britânica não-governamental e sem fins lucrativos dedicada à discussão de assuntos sociais, políticos e econômicos na América Latina. No encontro, foi destacada a diversificação da economia fluminense.

Durante o debate, que teve como tema o “Panorama político e econômico do Rio de Janeiro”, foram apresentadas as novas perspectivas de desenvolvimento em áreas como economia verde e do mar, infraestrutura, tecnologia e logística. Segundo Castro, o estado está no caminho do crescimento com foco no desenvolvimento sustentável.

“A discussão com representantes de importantes instituições ajuda na captação de negócios. Saímos com outros encontros marcados no Rio para conversarmos sobre a construção de novos projetos econômicos e parcerias, que têm sempre como meta a busca de melhorias para a população”, explicou o governador.

Com um ambiente de negócios estável, o estado ocupa hoje o 3° lugar no ranking nacional de abertura de negócios. Foram mais de 295 mil empreendimentos em 2022. Apenas em março de 2023, a Jucerja registrou um recorde histórico de aberturas de empresas em 214 anos, com 6.709 novos negócios. No total, o Estado do Rio tem mais de 1,7 milhão de empreendimentos ativos.

“Atraímos para o Rio empresas que também são referências no mundo: a brasileira Magazine Luiza, a americana Amazon, a mexicana Kavak, a indiana EPL e a suíça Zurich Airport. Além disso, grandes companhias foram ampliadas, como a Jaguar, maior fabricante de automóveis do Reino Unido”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Canning House

A organização realiza conferências e seminários geopolíticos, socioeconômicos e de negócios e auxilia na formulação de políticas e na disseminação de melhores práticas.

“O debate que realizamos hoje foi bastante proveitoso para os representantes das empresas e tenho certeza que também para o Governo do Estado”, disse o CEO da Canning House, Jemery Browne.

Também participaram da rodada de negócios os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.

Câmara de Comércio

Ainda nesta quarta-feira, o governador e a Comitiva do Governo do Rio participam de um evento na Câmara de Comércio Brasileira no Reino Unido. Os temas são investimentos no estado, energia renovável e concessão do saneamento.

Foto: Divulgação