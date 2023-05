O show musical com Oswaldo Montenegro e a flautista Madalena Salles, que aconteceria nesta sexta-feira (dia 5), a partir das 20h30, no Cine Teatro 9 de Abril, em Volta Redonda, foi adiado por motivos de saúde do artista. O espetáculo será realizado em nova data, dia 02 de junho, no mesmo horário e local.



Os ingressos adquiridos continuarão válidos para a nova apresentação. Para aqueles que optarem pela devolução do ingresso, é necessário estarem atentos às informações abaixo:

Quem comprou nos pontos de venda físicos – em dinheiro – pode receber a devolução do valor no mesmo local onde efetuou a compra.

Quem efetuou a compra nos pontos de venda físicos – em cartão (débito / crédito) – assim como, compras feitas através do site, deve entrar em contato diretamente com a equipe da Ingresso Digital nos canais abaixo:



Ingresso Digital

Telefones: 0800 591 0251 / (11) 4003 6119E-mails: [email protected] / [email protected]

Chat online www.ingressodigital.com



Clube dos Funcionários, Public-Ação e ANI+ Soluções agradecem a compreensão de todos!