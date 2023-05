Uma mulher perdeu a vida em um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (dia 4), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que ainda não divulgou a identidade da vítima. A tragédia aconteceu em frente ao residencial Jardim Mariana, quando um carro colidiu na traseira de outro veículo. Com o impacto, o carro atingido foi jogado para fora da rodovia. O marido da vítima, um homem de 31 anos, e o filho do casal, de apenas três, também estavam no carro e foram levados para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Devido ao acidente, o trânsito na Rodovia do Contorno ficou lento nos dois sentidos da estrada. Devido ao alto índice de acidentes naquele trecho, as autoridades vem pedindo atenção e cuidado redobrado aos motoristas que trafegam pela região.

Foto: Reprodução