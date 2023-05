O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), entrega, neste sábado (dia 6), 14 ambulâncias para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na região do Médio Paraíba. A cerimônia será às 11h, no pátio do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

O governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho; e autoridades locais participam do evento. As cidades beneficiadas com a UTIs móveis são Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Pinheiral, Piraí, Barra Mansa, Porto Real e Quatis. As entregas fazem parte do programa Samu 100% RJ, que está ampliando o serviço para todo o Estado do Rio. Ao todo serão 249 UTIs para os 92 municípios.

Foto: arquivo/divulgação