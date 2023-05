Policiais militares prenderam duas mulheres, de 25 e 18 anos e apreenderam uma menor de 14 anos por tráfico de drogas, nesta sexta (dia 5), no Condomínio Minha Casa Minha Vida, bairro Paraíso, em Barra Mansa. Com elas, havia grande quantidade de material entorpecente que serviria para o comércio ilegal de drogas na região.

Com informações repassadas pelo Disque Denúncia, os agentes foram até o local onde elas estariam traficando drogas, e apreenderam folha com anotação do tráfico, 18 frascos de loló, três LSD, 5 tiras de maconha R$ 20 (a forte de 20), 23 pedaços de maconha R$10 (CPX Jamaica), 18 pinos de cocaína de R$ 5, dois pinos de cocaína R$ 50 (tropa da Jamaica o brabo de 50), 19 pinos de cocaína R$ 20 (brabo de 20), 23 pinos de cocaína R$ 15 (o brabo de 15), 23 pinos de cocaína R$ 30 (o brabo de 30), 16 pinos de cocaína R$ 10 ( o brabo de 10), 8 kit’s contendo cada um ( cigarro, pedaço de maconha, pedra de crack e isqueiro) R$20,00, R$120,00 e um celular Samsung (quebrado).

Diante dos fatos, as duas mulheres e a menor, junto com material apreendido, foram levadas para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Foto: PM