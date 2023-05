Na tarde desta sexta-feira (dia 5), o Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda recebeu, em audiência, a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. O encontro aconteceu na Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Estiveram presentes na reunião, o presidente do Sindicato, Edimar Miguel; o diretor de finanças, Alex Clemente e o Vigário Episcopal de Volta Redonda, Padre Juarez Sampaio.

A direção sindical apresentou ao Bispo Diocesano, as pautas de reivindicações destinadas à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Conforme o presidente do sindicato, Edimar Miguel, os trabalhadores têm enfrentado dificuldades nas negociações com a empresa. “Estamos solicitando pautas essenciais para os funcionários como o Plano de Saúde, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Banco de horas e a readmissão dos demitidos de forma injusta”, revelou Edimar.

“A partir da Doutrina Social, a Igreja procura demonstrar sua proximidade e solidariedade aos irmãos e irmãs. Estamos empenhamos na escuta e no diálogo, promovendo o bem e a justiça para todos. Esperamos que a Companhia Siderúrgica Nacional possa ter a mesma sensibilidade com os trabalhadores”, disse o Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique.

Mobilizações na manhã de sexta-feira

Na manhã desta sexta (dia 5), trabalhadores fizeram uma mobilização de advertência por 1 hora, na entrada da Usina Presidente Vargas, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

O presidente do sindicato frisou que, “a mobilização não é da vontade dos trabalhadores. Gostaríamos de ser convidados para uma negociação com a empresa e chegarmos a um acordo. Porém, registro que, se for preciso, estaremos dispostos a lutar por todos os direitos dos trabalhadores”, finaliza Edimar.

Foto: divulgação