O programa de passagem aérea a R$ 200 pode começar com idosos de baixa renda, avalia o governo federal. A versão piloto do programa Voa Brasil será lançada no segundo semestre deste ano. Os dados constam de um documento enviado pelo Ministério de Portos e Aeroportos à Câmara nesta semana.

A pasta apontou duas vantagens de escolher idosos de baixa renda para a versão de teste: é um público que pode ser identificado pelo governo mais facilmente e tem flexibilidade de horário para voar, aproveitando assentos ociosos durante a baixa temporada.

Segundo o ministério, nos últimos dez anos os voos domésticos no país tiveram uma média de 20% de assentos ociosos. O programa quer usar essas cadeiras vagas para fazer com que os beneficiários do programa comprem a passagem por até R$ 200 por trecho, sem taxa de embarque. Não haverá qualquer subsídio do governo, apenas um acordo com as empresas aéreas.

Além dos idosos, o governo busca incluir outros grupos no programa, a exemplo de servidores públicos e beneficiários do Bolsa Família, conforme disse o ministro Márcio França nas últimas semanas.

