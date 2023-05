A Polícia Militar conduz, nesta manhã de quinta-feira (dia 11), uma operação contra o tráfico de drogas em Barra do Piraí. A ação acontece no bairro Oficinas Velha e conta com o apoio de um veículo blindado. De acordo com a PM, o objetivo da corporação é apreender armas, drogas e veículos e, consequentemente, aumentar a sensação de segurança na região.

Além dos policiais militares do 10º Batalhão, localizado em Barra do Piraí, também estão participando da ação agentes do 28º e 37º batalhões, situados em Volta Redonda e Resende, respectivamente, juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Civil.

A operação faz parte de uma série de ações que serão realizadas por tempo indeterminado pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável por abranger quatro batalhões e uma companhia independente.

Ao longo do dia, um balanço com os resultados da operação deverá ser divulgado.

Foto: Divulgação/PM