Uma ação de combate ao tráfico de drogas está sendo realizada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (dia 12), em Resende. De acordo com as primeiras informações, os agentes estão presentes nos seguintes bairros: Baixada da Olaria, Mutirão, Marrocos, Lotinho, Jardim Beira Rio, Vicentina, Novo Surubi, Alto Surubi, Surubi Velho e na região do Morro do Batista. Um veículo blindado está fornecendo suporte à operação.

O objetivo da equipe é efetuar a prisão de suspeitos envolvidos no tráfico de drogas, além de apreender armas, entorpecentes e veículos utilizados em atividades criminosas.

Até o momento, a PM já apreendeu 168 cápsulas contendo um pó branco, aparentando ser cocaína, em uma área de mata localizada na região conhecida como Grande Alegria. O material será encaminhado para a delegacia da cidade. Além disso, duas motocicletas em situação irregular foram retiradas de circulação e serão levados para um depósito.

A operação conta com a participação de policiais militares do 37° Batalhão (Resende), com apoio de agentes do 28° Batalhão (Volta Redonda), da Guarda Municipal e de ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde.

Foto: Divulgação/PM