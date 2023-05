Uma carga superdimensionada e escoltada por equipes da Polícia Rodoviária Federal está passando pela região sul fluminense desde a manhã desta quinta-feira (dia 25). Um transformador com 400 toneladas de peso está sendo transportado em uma Composição Veicular de Carga (CVC) especial, conhecida como “Linha de Eixo”, que possui vários eixos para suportar uma carga de peso tão elevado. O trajeto teve início na altura do km 5 da Rodovia Presidente Dutra, em Queluz, e tem como destino final a cidade de Itaguaí.

Segundo informou a PRF, a CVC com a carga excedente ocupa as duas faixas da pista, impossibilitando que outros veículos ultrapassem o comboio. O transporte é realizado a uma velocidade de 10 km/h, com eventuais paradas em locais estratégicos onde a CVC possa ser acomodada, permitindo a realização de refeições e a liberação do trânsito.

No começo da tarde, o comboio passava pelo trecho de Itatiaia. Houve uma parada na altura do km 317 da Dutra, próxima à entrada de Penedo, para que as equipes pudessem realizar a refeição. A retomada do transporte está programada para às 14h.

Vale destacar que transporte de cargas superdimensionadas requer um planejamento minucioso e a cooperação de diferentes órgãos e entidades, como a PRF, concessionárias de rodovias e empresas especializadas em logística. A segurança é prioridade nesses casos, tanto para os envolvidos na operação quanto para os demais usuários das vias.

Foto: Divulgação/PRF