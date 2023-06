Em reunião de negociação do acordo coletivo, nesta segunda (dia 12), a CSN teria apresentado ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense a mesma proposta das demais unidades da empresa. A informação é de que o SindMetal planeja colocar em votação na segunda (dia 19).

A proposta seria de um reajuste de 3%, para quem ganha acima de R$ 5 mil, e 4,5% para quem recebe menos de R$ 5 mil.

Veja os outros itens da proposta aprovada:

Cartão alimentação – De R$ 500 para R$ 1.000,00 por mês, com manutenção de 5% de participação do empregado, a partir de maio, diferença paga em junho/23;

Banco de horas – Renovação nos moldes já praticados. Em contrapartida, os empregados receberão R$ 900 (creditado em 5 dias após a assinatura do acordo) para os funcionários que registram ponto, supervisores e coordenadores.

Abono de 1,53 salário para os cargos de nível operacional, com pagamento 5 dias após a assinatura do acordo, com as mesmas regras dos acordos de abono referentes a 2019, 2020 e 2021.

Auxílio creche: Reajuste de 3,83% passando para R$ 677, conforme critérios já praticados, retroativo a maio, diferença paga em junho de 2023.

Foto: arquivo