O Instituto Dagaz, uma Associação Cultural para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas, vem transformando vidas desde sua fundação, em 2009. Com foco especial em crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, a organização sem fins lucrativos tem desempenhado um papel crucial no cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Sua sede está localizada na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, no bairro Santo Agostinho, Volta Redonda.

O Instituto Dagaz, também conhecido como Condomínio Cultural, oferece atividades gratuitas em diversas áreas socioculturais e esportivas para a comunidade. Sua trajetória é marcada por um compromisso sólido com o desenvolvimento humano, estabelecendo vínculos fortalecidos por amor e respeito. Os resultados desse trabalho são evidenciados pela expansão da visão de mundo dos participantes, que têm a oportunidade de conhecer novos territórios e se envolver em empreendimentos sociais.

Neste ano, após a emocionante visita ao Cristo Redentor, foi a vez da Capoeira, com a participação da graduada Marcelle Bombom, no Festival Abada em Cachoeiras de Macacau. Agora é a vez das Professoras de Balé do Instituto Dagaz, que se preparam para participar do renomado Festival de Dança de Joinville. O evento, que acontecerá de 17 a 29 de julho, é reconhecido mundialmente como o maior encontro de dança e é referência no mundo artístico desde sua criação, em 1983.

“O Instituto Dagaz tem como diretriz investir na capacitação de seus profissionais, e este ano estamos enviando duas professoras: Laryssa Moreira, que está conosco desde 2014, e Maria Eduarda, que ingressou neste ano”, afirma Marinez Fernandes, coordenadora de Atividades do Instituto Dagaz. “O objetivo é promover a troca de conhecimentos, aprimorar técnicas e estabelecer intercâmbios com bailarinas de outras regiões do país. Essa oportunidade só se tornou possível graças aos investidores e apoiadores da cultura. Estamos orgulhosos de poder colaborar com iniciativas que valorizam e abrem novos horizontes para nossos colaboradores”, completa.

Durante o Festival de Dança de Joinville, Laryssa Moreira e Maria Eduarda participarão de vários cursos ministrados por profissionais renomados. Entre eles, destacam-se o Curso Coreográfico para Crianças, com Simone Duarte, e o Curso de Estratégias para Iniciação à Técnica de Pontas, com Andreja Picon, referências no mundo da dança no Brasil.

Laryssa Moreira é graduanda em Educação Física – Licenciatura no Centro Universitário Claretiano – Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) e possui bacharelado em Administração. Além de instrutora de Ballet Clássico, é responsável pela coordenação de eventos culturais relacionados às atividades do instituto. Laryssa ministra aulas para mais de 100 alunos, com idades entre 3 e 17 anos, trabalhando a familiarização com o ballet clássico e incluindo crianças portadoras de autismo e deficiência auditiva.

Maria Eduarda, bailarina em formação, já passou por projetos como Dança e Magia, Centro de Dança Elo e Ballet Arte, e atualmente está no Instituto Dagaz. “Participar do Festival de Joinville é um sonho de todo bailarino ou bailarina. São poucos os festivais no mundo que reúnem tantos gêneros em um único lugar e período de tempo. Além disso, o festival é um ponto de encontro, onde metodologias e informações sobre a arte da dança são compartilhadas. Essa experiência amplia os parâmetros de desenvolvimento das alunas dentro de um espaço desejado. Certamente, será uma oportunidade única e inesquecível em nossas vidas”, declara entusiasmada Laryssa Moreira, que já acumula quase 10 anos de dedicação ao Instituto Dagaz.

Maria Eduarda, que ingressou no Dagaz neste ano, diz: “Estou muito ansiosa e, em menos de um ano no Instituto, fui agraciada com esse presente. Será mágico e espero trazer muitas novidades para minhas alunas”.

A direção do Festival de Dança de Joinville já está preparando uma edição incrível, repleta de atividades, alegria e diversão, destacando-se como o 40º Festival.

Para mais informações sobre o Instituto Dagaz, acesse o site www.institutodagaz.com.br.