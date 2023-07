A Polícia Militar prendeu um homem de 51 anos, no sábado (dia 15), com uma garrucha, cocaína e dinheiro no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A arma estava com quatro munições.

Os agentes abordaram o suspeito durante patrulhamento e foram apreendidos 150 pinos de cocaína, moedas e R$ 2,1 mil em espécie.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Volta Redonda.

Foto: PM