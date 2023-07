Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (dia 17) em um acidente envolvendo cinco veículos, entre eles um ônibus, um caminhão, uma viatura da Polícia Militar (PM), um carro de passeio e um táxi. A colisão ocorreu no cruzamento entre as Avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, no Centro do Rio, uma das regiões mais movimentadas da capital.

Dois policiais foram levados ao Hospital Central da Corporação, enquanto outros quatro homens foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas chegou a ficar presa embaixo do caminhão. Imagens que circulam em redes sociais mostram populares auxiliando no momento do resgate, movendo o veículo e puxando o homem para fora.

Devido ao acidente, o trânsito no entorno ficou prejudicado, causando transtornos e congestionamento. Para auxiliar no gerenciamento do tráfego, equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal foram acionados para o local, juntamente com os bombeiros e a PM.

O Comando do 5° BPM (Praça da Harmonia) instaurou um procedimento para investigar as causas do acidente.