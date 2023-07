O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), através da Prefeitura de Pinheiral e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou na última quinta-feira, (dia 13), a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social do município. O evento, com mais de 100 inscritos, aconteceu no Salão de Festa Stylo. O tema em debate foi “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos” e o objetivo foi fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) por meio do diálogo, proposições e aprimoramento dos serviços ofertados no município, além de promover a participação ativa da sociedade civil na definição de políticas públicas voltadas para a assistência social.

Participaram do evento o prefeito Ednardo Barbosa, a vice-prefeita Sediene Maia, o secretário de Educação, Fernando Cabral, de Administração, Vágner Soares e Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, além do representante dos trabalhadores dos SUAS, Thiago Aprígio, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Tatiana Curti, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, Fabiana Rosa e da palestrante e advogada, Érica Maia.

Durante o evento, foram abordados temas relevantes para a área da assistência social, como políticas públicas, programas de inclusão social, proteção aos direitos humanos e palestra. Ao final do evento, foi realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual: dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, Inara Soares, dos técnicos, Vanusa Pires, Assistente Social e das entidades, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Na conferência, os presentes puderam conferir algumas apresentações que abrilhantaram o evento, tais como: A fanfarra dos usuários do Cras Parque Maíra, Coral “Vozes da Terra” e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, das unidades do Centro e Cruzeiro.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) possui o objetivo de garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

Cinco eixos nortearam o debate: financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos, benefícios e transferência de renda. Entre os dias 28 de junho e 04 e 05 de julho, foram realizadas pré-conferências nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros, Centro, Parque Maíra e Cruzeiro.

De acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, os encontros são estratégias de participação popular para avaliação e proposição da assistência social no município.

“Foi um momento muito importante para o nosso município, tendo em vista que é pela participação popular e dos usuários que podemos contribuir para uma melhor política em nosso sistema. Foi a oportunidade para olharmos o que já foi feito, o que precisamos corrigir e ainda o que podemos avançar. Nosso objetivo é a comunidade, a população que cada vez mais precisa de um serviço público de qualidade”, disse.

A vice-prefeita Sediene Maia, afirma que a conferência é uma oportunidade para conhecermos, refletirmos e construirmos juntos, governo e sociedade civil.

“Precisamos sempre pensar em planejar as políticas públicas a partir dessa proximidade com as pessoas e identificação das demandas dos territórios. Sabemos que temos muito o que avançar, mas, estamos no caminho certo. Agradeço a presença de cada um que compareceu, pelo interesse em defender o SUAS e apontar as melhorias para que possamos avançar ainda mais”.

Para a secretária da pasta, Patrícia Rivello, a Conferência promove um debate relevante para a assistência social e que tem um papel fundamental na sociedade, pois a representação da sociedade civil se soma à representação do poder público para fortalecer esta política pública e garantir o exercício do Controle Social.

“Quero parabenizar a presença de todos, a participação dos órgãos de controle social e representativos tanto do governo, como da sociedade e agradecer ao prefeito Ednardo Barbosa e a vice-prefeita Sediene Maia pela confiança em nosso trabalho. Sabemos que é a partir da conferência que compreendemos as realidades locais e o poder público consegue traçar objetivos, serviços e melhorias específicas para atender a população. Esperamos que as propostas debatidas aqui possam produzir efeitos e que a nossa assistência social tenha o suporte que precisa para que seja traduzida em serviços que a comunidade necessita”, destacou.

A representante do Conselho Estadual de Assistência Social, Fabiana Rosa, afirmou que a participação popular e o envolvimento dos usuários do SUAS são fundamentais para que as conferências exerçam seu papel e cumpram com seus objetivos legais.

“Para nós é motivo de alegria estarmos juntos para debatermos esse assunto tão relevante, pois entendemos que este espaço é fundamental para a construção dessa política que é essencial para todos nós. Não existe política de assistência social sem os nossos usuários”, afirma.