Pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o São José, no estádio Passo d’Areia, na noite desta segunda-feira (dia 24). O Voltaço chegou ao sétimo jogo de invencibilidade e se mantém na zona de classificação para a próxima fase.

O JOGO

No primeiro tempo, o Volta Redonda buscou trabalhar a bola, mas o gramado sintético não ajudou. Já o São José optava pelo jogo aéreo e tentava aproveitar as bolas paradas.

Em cobrança de escanteio, Gilvan se antecipou e desviou de cabeça para abrir o placar para a equipe gaúcha, 1 a 0. Minutos depois, o árbitro marcou um pênalti polêmico para o São José, desperdiçado pelo goleiro Fábio Rampi, que chutou pra fora. A melhor oportunidade do Voltaço foi com o volante Bruno Barra, que parou no goleiro já nos minutos finais.

Na etapa complementar, o Volta Redonda voltou para o campo trabalhando melhor a bola. Aos 08’, Ricardo Sena cruzou para Wellington Silva, que finalizou e o goleiro defendeu. No rebote, Douglas Skilo empurrou para o gol, 1 a 1. Aos 18’, após passe errado, o São José aproveitou e fez o segundo gol com Thayllon, 2 a 1. Aos 25’, Marcão finalizou na área, a bola desviou na defesa e Douglas Skilo aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual novamente, 2 a 2. A partida continuou movimentada, o Voltaço segurou a pressão e levou um ponto importante para casa.

Com o resultado, o Volta Redonda chega aos 23 pontos e ocupa a quinta colocação na Série C do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado, dia 29, contra o Altos-PI, às 19h, no Raulino de Oliveira.

Crédito: Eduardo Torres / São José