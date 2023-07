O UniFOA participará da maior feira de inovação e empreendedorismo do 4º setor que conecta a favela e o asfalto: é a Expo Favela Innovation RJ. Entre os dias 29 e 31 de julho, grupos de estudantes de Engenharia do Centro Universitário de Volta Redonda terão a oportunidade de expor os três projetos aprovados por avaliadores do evento.

A feira acontecerá na Cidade das Artes – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, das 9h às 19h no sábado e segunda-feira, e das 10h às 19h no domingo.

O UniFOA participará, ainda, da Arena Universitária, no domingo, dia 30, às 15h15. O UniFOA foi uma das dez Instituições de Ensino Superior selecionadas pela Expo Favela para compor essa programação.

Nesse espaço, os professores Marilia Rios, Glauter Jannuzzi e Rafael Lima falarão sobre Economia Criativa, em uma roda de conversa com os egressos Márcia Louise (Design) e Oséias Arnaldo (Publicidade e Propaganda).

Confira os projetos do UniFOA aprovados, que estarão em stands nos três dias de evento, e os respectivos estudantes envolvidos:

– Projeto: Protótipo de um seguidor solar para placas solares – Engenharia ABI

Estudantes: Arthur Alves Meister, Ingrid Mangia Barros, Nicolas Silva de Paula e Pedro Ronsisvalle Maciel Toledo

– Projeto: Semáforo automatizado para PCD – Engenharia ABI

Estudantes: Ellen Cardoso Silva Nascimento, Millena Otogalli de Freitas, Nycolle Schimoncy da Silva, Pedro Felipe e Roger Teixeira Menenguci de Almeida]

– Projeto: Medidor para gerenciamento de energia elétrica em residências de famílias de baixa renda – Engenharia Elétrica

Estudantes: Sabrina Gabriele Oliveira da Cruz, Isabelle Dias Gomes e Laryssa Lemos dos Santos

Sobre o evento

A Expo Favela Innovation Rio de Janeiro terá́ palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e muitas outras iniciativas criadas por moradores das favelas do estado. O evento é organizado pelo Grupo Favela Holding, produzido pela InFavela e com parceria social da Central Única das Favelas (CUFA).

Os ingressos, que variam entre R$ 7,50 e R$ 30, além de taxas, podem ser adquiridos direto no site do evento, onde também podem ser conferidas a programação completa e outras informações sobre o evento: https://rj.expofavela.com.br/.

