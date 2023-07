Dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (dia 27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que Volta Redonda está na contramão do país. O município teve saldo negativo de 237 postos de trabalho.

E a tendência é piorar. Assim como o jornal Folha do Aço divulgou recentemente, o impasse entre as empresas de construção civil e a Prefeitura de Volta Redonda continua e, com isso, 100 funcionários foram demitidos nesta sexta (dia 28). A situação de instabilidade estaria sendo gerada pelas restrições impostas na liberação da autorização de projetos imobiliários pela da Prefeitura. A informação é que serão feitas 150 demissões.

Um dos trabalhadores demitidos, em depoimento ao jornal, fez um apelo ao governo municipal. “Faço um apelo ao prefeito Neto. O que está fazendo é difícil para os trabalhadores e para a população de Volta Redonda. Acabei de perder meu emprego, e tem obra parada dependendo somente da caneta dele, da assinatura dele. Isso também prejudica o município, que deixa de arrecadar. Só depende da boa vontade do prefeito para assinar os contratos pendentes e resolver essa situação”, disse um funcionário de uma empresa que preferiu não se identificar.

Em média, um trabalhador da construção civil recebe cerca de R$ 2,2 mil e a previsão é que a primeira leva de demissões atinja a 150 funcionários de uma empresa. Se confirmado esses números, são aproximadamente R$ 330 mil em recursos injetados na economia do município. Além de pedreiros e ajudantes, a lista de dispensas deve composta por engenheiros, técnicos de segurança, pessoal da área administrativa, estagiários, entre outros.

Um servidor público, ouvido sob a condição de anonimato, confirmou que a dificuldade imposta na liberação de alvarás para o início da construção de empreendimentos imobiliários no município. “Um determinado grupo da cidade teve o último projeto aprovado no ano passado, desde então nada mais foi liberado. Pelo que vi no processo, seriam 800 unidades habitacionais construídas até dezembro”, contou o servidor.