O fim de semana chega com adrenalina e muita aventura para os amantes do off road, reunindo, nesta sexta-feira e sábado (dias 4 e 5), competidores, simpatizantes e familiares de diversas localidades do país, que chegam a Cidade do Aço, para a XXXI Trilha da Meia Noite. O tradicional evento Off Road do estado do Rio de Janeiro, este ano, será no Shopping Park Sul.

Com a promessa de trilhas emocionantes, obstáculos desafiadores e muita diversão, a XXXI Trilha Meia Noite deverá reunir cerca de cinco mil pessoas, além dos competidores aventureiros atraídos por desafios das provas em duas modalidades: Pró e Turismo, com largada para sábado, às 18h, no estacionamento do Shopping Park Sul.

A abertura será com happy hour, na sexta-feira, confraternização entre os participantes, simpatizantes, familiares e amigos, além da entrega de kits para os competidores e adesivação dos veículos do rally. Já no sábado, dia 5, as atividades terão início a partir das 9h, com recepção dos participantes, inscrições de última hora, adesivação dos veículos e sorteios de brindes.

Além das trilhas, os participantes poderão desfrutar ainda de uma área de convivência com stands de marcas famosas do setor, com demonstração das últimas novidades em equipamentos e acessórios para as aventuras, além é claro, de uma área gastronômica com sabores variados.

O evento, que tem se destacado como o principal encontro off-road do estado do Rio de Janeiro, ganha as atenções de entusiastas de veículos 4×4 e amantes Off Road, entre outros.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, os organizadores contam com uma equipe de profissionais experientes e qualificados para darem assistência e orientação durante todo o evento. A ênfase na segurança e na preservação do meio ambiente é prioridade, reforçando a importância do respeito à natureza em cada trilha percorrida.

“O sucesso deste encontro Off Road só reforça o crescente interesse por atividades radicais e busca por aventuras ao ar livre. Além disso, o evento contribuiu para o turismo na região, atraindo participantes e seus familiares para a cidade, impulsionando a economia local”, ressaltou o psicólogo e um dos organizadores da XXXI Trilha da Meia Noite, Ademir Abrantes, que agradeceu apoiadores, patrocindores e equipe.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/bRTbX4CNoaBNPbdc6

O coordenador de Marketing do Shopping Park Sul, Rodrigo Mattos, também elogiou a parceria garantindo o sucesso da XXXI Trilha da Meia Noite. “Agora em 2023, quando o shopping completa cinco anos, temos a felicidade de receber a XXXI Trilha da Meia Noite em seu formato completo. É uma experiência incrível”, finalizou.

Foto: divulgação