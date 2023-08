Policiais civis da 90ªDP prenderam no início da tarde desta quinta (dia 3), no bairro Jardim América, em Barra Mansa, um homem de 21 anos que possuía mandado de prisão preventiva. Ele teria agredido a ex-mulher na frente do filho de 7 meses e queimado as roupas da criança por não se conformar com fim do relacionamento. A criança não foi ferida.

O criminoso tem outros antecedentes por violência doméstica.

A prisão faz parte da força tarefa criada na cidade para coibir os crimes violentos.

Foto: Polícia Civil