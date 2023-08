A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) inaugurou, nesta quarta-feira (dia 16), mais um espaço para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O novo Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) fica no município de Vassouras, no Centro-Sul fluminense, e conta com profissionais especializados para receber este público.

“A proteção da mulher é um trabalho de rede, e é assim que a gente precisa continuar. Foi muito esforço para a gente conseguir este espaço, e ficou digno. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir estender isso para outras delegacias e outros municípios”, disse a diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), delegada Gabriela Von Beauvais, que participou da cerimônia de inauguração. Esta é mais uma das atividades do calendário do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Localizado na sede da 95ª DP (Vassouras), o NIAM é resultado de um convênio firmado entre a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Vassouras. O serviço conta ainda com o apoio de órgãos municipais, da Polícia Militar, do Ministério Público e da Justiça.

O objetivo do NIAM é garantir atendimento especializado para pessoas que estão em um momento de fragilidade e vulnerabilidade. Os profissionais do núcleo foram capacitados pelo DGPAM, que também ficou responsável pelo treinamento da rede de apoio.

Justamente por lidar com um momento tão delicado para as vítimas, o espaço possui uma brinquedoteca, pois muitas mulheres procuram as NIAMs acompanhadas por seus filhos.

Com esta inauguração, o estado do Rio de Janeiro passa a contar com cinco NIAMs, além das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs). Os demais núcleos integrados estão localizados nos municípios de Itaboraí, Miguel Pereira, Bom Jesus do Itabapoana e Barra do Piraí.

Também participaram da inauguração o diretor do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), delegado André Drummond; o titular da 95ª DP (Vassouras), delegado Luciano Coelho dos Santos; e representantes de outras instituições do poder público.