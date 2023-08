O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com membros do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul na tarde desta sexta-feira, dia 18, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O parlamentar acompanhou coleta de amostra para o monitoramento da qualidade da água do rio no município e aproveitou para discutir a importância da ação para traçar políticas públicas para sua preservação.

A luta pela preservação do meio ambiente, presente em todos os mandatos de Jari no legislativo, desde a Câmara de Vereadores de Volta Redonda, foi ampliada quando assumiu a presidência da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Agora, no início deste mês de agosto, para reforçar essa luta, o deputado protocolou Projeto de Lei que dispõe sobre a aplicação dos valores das multas ambientais em prol do Rio Paraíba do Sul. O documento prevê que quando a infração ambiental for cometida nos municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, os recursos provenientes das multas aplicadas devem ser utilizados em programas destinados à despoluição e à recuperação ambiental na respectiva Região Hidrográfica.

“Esse projeto garante recursos para a despoluição e recuperação do Rio Paraíba do Sul, que depende de diversas ações coordenadas como: cuidado com as nascentes e afluentes, reflorestamento, tratamento do esgoto sanitário e dragagem em pontos assoreados são alguns dos exemplos”, disse Jari, ressaltando a importância da ação de monitoramento do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul para apontar as prioridades.

O Comitê de Bacias está implantando esse monitoramento em cerca de 40 pontos desde desde Resende até Três Rios, abrangendo toda região do Médio Paraíba, não só na calha do Paraiba do Sul mas também em vários de seus afluentes.

Os trabalhos de coleta de amostras são realizados em parceria com professores e alunos do Campus Resende da UERJ.