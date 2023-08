Na manhã desta sexta-feira (dia 18), o Grupo Aceplan realizou um café da manhã especial no Condomínio Resplendor Residencial, com a presença dos representantes da Caixa Econômica Federal, vereadores, comissão de compradores, parceiros e amigos. O Objetivo do encontro, foi celebrar a conclusão de mais um projeto tão importante para o Grupo.

O empreendimento foi lançado em maio de 2021, conta com 336 apartamentos, com uma configuração inovadora, que traz opções de plantas com 2 quartos + 1 múltiplo uso, suíte e opção de varanda gourmet com churrasqueira. Área de lazer com piscina adulta e infantil, academia, brinquedoteca, salão de festas com churrasqueira, playground, dois espaços gourmet com churrasqueiras, mini campo e muito mais.

Após o café, os convidados tiveram a oportunidade de visitar todo empreendimento, os apartamentos e atestar a qualidade de mais um projeto incrível que foi concluído.

O Presidente do Grupo Aceplan, Mauro Campos, comentou sua satisfação em receber convidados tão especiais hoje no empreendimento: “É um momento muito importante para nós. Temos feito um trabalho durante todos esses anos que me enche de orgulho. Acho que poucas pessoas tem a oportunidade de levar essa felicidade para tanta gente, poder realizar o sonho de tantas famílias de conquistarem o seu imóvel próprio. E isso só é possível, graças a equipe que nós temos, todos os parceiros que nós conseguimos durante todos esses anos, nosso jurídico, nossa contadora, nossos fornecedores, nossos consultores, que são testemunhas do quanto já crescemos e do quanto já fizemos pela cidade. Gostaria de agradecer principalmente a Caixa Econômica, nossa grande parceira nessa caminhada, aos vereadores aqui presentes, minha família e amigos, pelo apoio de sempre, e se Deus quiser vem muito mais novidades vindo por aí”.

O Grupo Aceplan está há 37 anos investindo em Volta Redonda, com atividades de construção e incorporação, sempre com responsabilidade, qualidade e eficiência, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico da cidade.

Nos últimos 13 anos, foram construídos dois novos bairros, o Mirante do Bosque, onde fica localizado o Resplendor Residencial, e o Jardim Mariana, contribuindo para o crescimento urbano planejado de Volta Redonda. Em breve, mais 336 famílias, estarão realizando o sonho de pegar as chaves do imóvel próprio.