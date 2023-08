A insatisfação de comerciantes e moradores da Rua 33 será estendida para as empresas instaladas nas ruas 12, 14, 16 e suas imediações, na Vila Santa Cecília. Na quinta-feira (dia 17), o prefeito Neto (PP) anunciou que em breve aquela região receberá um novo ordenamento para o cabeamento utilizado nos serviços de telefonia, eletricidade e transmissão de dados. Todos subterrâneos.

“Nas ruas 12, 14, 16 e suas transversais vamos fazer um trabalho planejado e retirar a fiação”, promete Neto. A data para início do serviço não foi informada, mas a expectativa é que a licitação ocorra ainda este ano.

Falar de obra de cabeamento subterrâneo em Volta Redonda sem remeter ao caos que transformou a Rua 33 nos últimos dois anos é praticamente impossível. O temor é que a história se repita nas obras das ruas centrais da Vila Santa Cecília.

Nessa região estão instaladas grandes lojas (como Americanas, Ponto e Casas Bahia), cinemas (9 de Abril e Gacemss), farmácias, shoppings centeres e agências bancárias. Sem falar da tradicional Feira Livre, aos domingos.

“Volta Redonda tem mais de 300 obras em andamento. Está um verdadeiro canteiro de obras”, vangloriou-se o prefeito, em participação num programa de rádio. Na mesma entrevista, Neto aproveitou para se desculpar com relação aos transtornos causados pela revitalização da Rua 33. “Primeiro, quero pedir desculpas. Segundo dizer que nós estamos trabalhando”, disse, de maneira sucinta.

Vídeo

Um vídeo circulou durante a semana nas redes sociais com imagens da situação atual da Rua 33. No áudio, uma mulher cita as dificuldades enfrentadas pelo comércio nesses mais de 24 meses de obra.

“Mais uma vez, o prefeito de Volta Redonda está inviabilizando o tráfego de pessoas, o comércio de funcionar. Deve estar com muito dinheiro sobrando. Por que não paga bem os seus funcionários?”, sugeriu a contribuinte, que não se identificou. “São dois anos de obra. Como o comércio vai sobreviver a isso?”, questionou.

Em outro trecho, a mulher afirma se tratar de “uma obra estética, que não gera nada para nós, só sujeira e poeira”. E novamente sugere que o Executivo municipal valorize os servidores. “Aumenta o salário dos seus funcionários, prefeito, mas não inviabilize o trabalho das pessoas. Como vou pagar meu aluguel, meus funcionários? Isso tem lógica? Dois anos de obra em uma rua comercial. Qual comércio suporta isso?”.

Para tentar reduzir o desgaste causado pela empreitada, no último dia 7 de agosto, as obras de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, começaram a ser executadas também durante o período noturno. A Prefeitura informou que o objetivo é acelerar o ritmo de trabalho, com frentes de trabalho operando 24 horas por dia, para reduzir os transtornos por conta das intervenções na via.

Revitalização

A Rua 33 já teve a rede de água trocada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Agora, está sendo totalmente renovada e modernizada, priorizando também a acessibilidade. Com os investimentos – superiores a R$ 18 milhões -, um dos maiores centros comerciais e de serviços da cidade, que atraem diversas pessoas de toda a região, será repaginado.

Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua – algo semelhante ao que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Neto – que também provocou prejuízos ao comércio devido ao atraso.

Os pontos de ônibus também serão modernizados; haverá plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED.

Foto: arquivo/divulgação