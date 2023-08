Representantes das empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda (Sinpass) se reuniram em uma assembleia nesta terça-feira (dia 22) para discutir questões relacionadas ao risco iminente de colapso no sistema de transporte público das cidades. Com o aumento significativo dos custos operacionais, principalmente nos insumos essenciais para a operação dos veículos, a qualidade e a viabilidade do serviço prestado à população estão sob ameaça.

No encontro, a direção do Sindpass enfatizou que a crise que assola o sistema de transporte é resultado dos aumentos expressivos nos custos operacionais, especialmente no que se refere aos insumos essenciais. O preço do óleo diesel, por exemplo, sofreu um aumento de 25%, o que impactou diretamente as operações das empresas de transporte. Somando-se a isso, os salários dos funcionários também foram reajustados, agravando ainda mais a situação.

“Sabemos que o aumento da passagem irá impactar ainda mais o dia a dia dos trabalhadores, no entanto, com o aumento do diesel e de outros insumos, é preciso que as autoridades tomem uma atitude para diminuir os prejuízos”, disse o empresário Paulo Afonso, presidente do Sindicato das empresas.

Um dos empresários presentes ressaltou a urgência de uma solução.

“Hoje, temos uma frota circulando com idade média de 9 anos, e para haver uma renovação, e o equilíbrio financeiro precisamos encontrar um caminho. Se isso não for feito, teremos que procurar medidas como a redução da oferta de horários, entre outras”, alertou.

Diante da crise, uma das alternativas discutidas foi o subsídio às empresas, uma prática que tem sido adotada por outras administrações para amenizar as perdas de passageiros e evitar o aumento tarifário que prejudicaria a população. A busca por soluções que não afetem o bolso dos passageiros se tornou um ponto focal nas discussões, visando preservar o acesso ao transporte público de qualidade.

A assembleia também estabeleceu a importância de notificar as autoridades sobre o risco iminente de colapso no sistema de transporte público da região. A ação visa chamar a atenção para a gravidade da situação e pressionar por medidas efetivas que possam garantir a continuidade do serviço e a qualidade do transporte oferecido às cidades de Barra Mansa e Volta Redonda.

Diante dos desafios que se apresentam, a situação permanece delicada para as empresas de transporte e os passageiros que dependem desse serviço essencial. Resta esperar para ver como as autoridades responderão a essa notificação e quais ações serão tomadas para enfrentar a crise e garantir um transporte público funcional e acessível para a população local.