Os profissionais da rede municipal de Barra Mansa entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (dia 22). A paralisação foi deflagrada em razão da aprovação, pela Câmara de Vereadores, da diminuição da regência de classe aplicada atualmente aos salários.

A categoria alega que a Mensagem de autoria do Poder Executivo reduziu em 75% o adicional de magistérios dos professores, passando de 95% para 20%. Na Câmara, o texto recebeu 15 votos favoráveis à redução e somente dois contrários, neste caso, dos vereadores Marcell Santos (Cidadania) e a professora Fernanda (PT).

O não cumprimento do Piso Nacional do Magistério é outro ponto que levou o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) a promover a greve. A prefeitura de Barra Mansa alega que o orçamento do Município não comporta um reajuste salarial aplicado com a regência de turma.

“Herdamos uma cidade devastada, servidores com salários atrasados, sem férias, nem 13º. Regularizei e, logo depois, dei aos professores o piso nacional mais os 95% de regência”, disse o prefeito Rodrigo Drable (SD), em postagem publicada no último domingo (dia 20).

Na manhã desta terça-feira, integrantes do movimento grevista promoveram uma manifestação na porta da Prefeitura.