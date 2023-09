Um habeas corpus concedido no início da noite desta quinta-feira (dia 31) garante o retorno de Vander Temponi (PTB) ao cargo de vereador na Câmara de Volta Redonda. A medida liminar foi dada pelo desembargador Fernando Antonio Almeida, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ).

Temponi oficialmente estava afastado das funções políticas desde o dia 29 de julho, data em que a direção da Câmara Municipal foi notificada sobre o afastamento do vereador pela prática conhecida como ‘rachadinha’. Neste período,

o então líder do governo Neto (PP) ficou proibido de frequentar as dependências dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Volta Redonda e do Estado do Rio pelo prazo de 180 dias.

Em um segundo momento, a Justiça determinou a suspensão do pagamento do subsídio mensal – no valor aproximado de R$ 9,2 mil, que em suma significa a remuneração.

Denúncia

Além de Vander Temponi, outras quatro pessoas foram denunciadas pelo envolvimento no esquema criminoso e estão respondendo pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e usurpação de função pública. A ação penal é um desdobramento da Operação Prática Nefasta, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MPRJ).