A 5ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Volta Redonda (OAB-VR) entregará nesta sexta-feira (dia 1º) a Medalha Sobral Pinto, uma homenagem aos profissionais que completaram 50 anos de carreira. Nomes de destaque na advocacia da região estão entre os contemplados na solenidade que iniciará às 11h30min, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.

A medalha recebe o nome do jurista Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Católico fervoroso, Sobral Pinto defendeu militantes comunistas, como Luiz Carlos Prestes e Harry Berger durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-45). É dele a frase: “A advocacia não é profissão de covardes”. A cerimônia desta sexta-feira será conduzida pela presidente da OAB-VR, Carolina Patitucci. A diretoria da OAB do Estado do Rio de Janeiro estará representada, na figura de seu presidente, Luciano Bandeira.

Confira a lista dos homenageados:

– Everaldo Laert Pereira Allemand (In Memoriam);

– Ettore Dalboni da Cunha;

– Paulo Lucio Pagano;

– Denercy Villela Eiras;

– Irlanda Teixeira Huguenin Gomes;

– Enio de Miranda Puello;

– Jonas de Carvalho (In Memoriam);

– Alda Fuzzati de Oliveira;

– Ari Cabral;

– Delvair Ferreira da Silva;

– Arleuse Salotto Alves.