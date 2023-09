A tradicional Estação Primeira de Mangueira está movimentando os corações dos amantes do Carnaval com a edição do concurso de samba-enredo para 2024. Com um tema que promete emocionar a Marquês de Sapucaí, o concurso conta com nomes de destaque em Volta Redonda, entre eles a cantora Karen Silva e o compositor Ronie Oliveira.

Ao todo, 24 sambas foram inscritos, cada um trazendo sua própria essência e criatividade para tentar se tornar o hino da verde e rosa no próximo Carnaval. A disputa terá início a partir deste sábado (dia 2) e ocorrerá ao longo de seis finais de semanas consecutivos. O tema central deste ano é a homenagem à icônica cantora Alcione.

No samba-enredo com inscrição 13 na disputa, os compositores da região Ronie Oliveira, Márcio Bola, João Carlos e Giovani, em parceria com Bete da Mangueira e Jotapê, do Rio, se uniram para criar uma obra que exala paixão a popular “Marrom”, como Alcione é carinhosamente conhecida, e sua dedicação à Mangueira. O intérprete oficial é o talentoso Tem Tem Jr., e o samba conta com a participação marcante de Karen.

Ronie Oliveira, um dos compositores, destaca a importância da parceria da conterrânea, ex-participante do The Voice Kids. “Ela que canta outros ritmos, se aventurou nessa empreitada e está dando voz ao nosso samba”. Márcio Bola e Ronie, inclusive, são remanescentes na parceria, que ganhou o samba enredo em 2019 ‘História pra ninar gente grande’.

“Estamos em busca do bi”, acrescenta Ronie, que divide o tempo entre as composições e a carreira de engenheiro.

Expectativa

A expectativa para a apresentação do grupo é grande. Neste sábado, o samba será apresentado na quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte do Rio. A empolgação é tanta que, pelo menos, dois ônibus sairão da Cidade do Aço para apoiar o time de artistas locais.

Nas redes sociais, o vídeo do Samba 13 no YouTube já conta com mais de 22 mil visualizações em apenas duas semanas de lançamento, um testemunho do entusiasmo e apoio do público. Comentários enaltecendo a qualidade do samba e a homenagem a Alcione lotam a página, demonstrando também a aprovação e ansiedade para vê-lo brilhar na avenida.

“Lindo samba! O melhor para a Mangueira em 2024 sem dúvidas”, diz um internauta. A cantora Karen Silva comentou sobre a novidade em sua carreira e compartilhou alegria ao falar sobre a missão de defender o Samba 13 da Mangueira.

“Eu e minha família amamos samba, eu conheço bem as escolas e sinto o amor e a energia que as pessoas sentem ao ouvir um samba-enredo. Para mim, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais diante de uma escola tão importante como a Mangueira. É a minha escola de coração e de toda a minha família”, destaca.

A artista volta-redondense cita admiração pela homenageada no tema do próximo ano. “Amo a Alcione, escuto desde que me entendo por gente e estou sempre cantarolando suas músicas. Então, homenagear essa grande mulher não tem preço”, afirma.

A grande final do concurso de samba-enredo da Mangueira 2024 está marcada para o dia 7 de outubro, no Palácio do Samba, e promete ser um momento de grande emoção.