Um projeto inovador implementado pela prefeitura de Volta Redonda tem contribuído significativamente na melhora da qualidade de vida de centenas de pacientes que sofrem de epilepsia refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), doença de Parkinson, Alzheimer, dor crônica, esclerose múltipla, distúrbios do sono, dentre outras. Essas pessoas estão recebendo o óleo à base de Canabidiol e são acompanhadas pelos serviços especializados da secretaria municipal de Saúde.

Com base nos resultados positivos em diversas condições médicas, o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Conrado (DC), aprovou em requerimento uma Moção de Aplausos reconhecendo os benefícios do Canabidiol na rede pública de saúde do município. A medida destaca o sucesso do programa implementado pela Prefeitura, que tem fornecido acesso ao medicamento para pacientes que se enquadram nos critérios.

Para Conrado, o projeto merece apoio e incentivo para ser mantido e ampliado, beneficiando assim mais famílias. “Fizemos essa proposição para reconhecer e incentivar quem contribui para implantação dessa iniciativa, que melhora a qualidade de vida das pessoas e que já é referência para outros municípios”, ressaltou o parlamentar.

Como resultado do requerimento, foi aprovada uma Moção de Congratulação direcionada ao prefeito Neto (PP), ao presidente do UniFOA, Eduardo Prado, à secretária municipal de Saúde, Conceição Rocha, e a toda a equipe da pasta.

Mais ações

A ação do vereador em prol da iniciativa não para por aí. Paulo Conrado apresentou um requerimento, a ser encaminhado aos governos estadual e federal, solicitando aumento no valor dos recursos destinados ao projeto. A meta é ampliar a capacidade de atendimento, permitindo que mais pacientes e suas famílias se beneficiem desse tratamento inovador, garantindo que o fornecimento do medicamento seja mantido com regularidade.

O êxito do programa é atestado por relatos positivos de pacientes beneficiados. Segundo Conrado, a melhora na qualidade de vida e a satisfação com os resultados alcançados reforçam a relevância do tratamento. “Estamos trabalhando para aumentar os recursos ao projeto, buscando expandir nossa capacidade de atendimento e ajudar um número maior de pessoas. É crucial lembrar que o tratamento é uma opção para pacientes com diagnósticos estabelecidos e que não respondem bem às terapias convencionais”, finalizou.

Acesso

Volta Redonda foi uma das primeiras cidades da região Sul Fluminense a implementar a distribuição do óleo à base de Canabidiol pelo SUS. Inicialmente, estão sendo atendidos pelo medicamento pacientes que sofrem de epilepsia refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), doença de Parkinson, Alzheimer, dor crônica, esclerose múltipla, distúrbios do sono, acompanhados nos serviços especializados na rede pública.

A prioridade é para aqueles que não respondem aos tratamentos convencionais e que tenham indicação médica para o medicamento. Esses pacientes são acompanhados por professores da área da saúde do UniFOA, principalmente de Medicina. O objetivo é acompanhar a evolução com uso do medicamento.

Os interessados devem procurar atendimento na Policlínica da Cidadania, no segundo andar do estádio Raulino de Oliveira, na Comissão de Farmácia e Saúde. O setor funciona às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h.