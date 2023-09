Um adolescente de 16 anos morreu baleado numa ação da Polícia Militar na noite de domingo (dia 3), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Os agentes apreenderam 10 trouxinhas de maconha, 13 pinos e cinco sacolés de cocaína, além de um rádio de comunicação e uma réplica de pistola.

A ação aconteceu em função de uma denúncia dando conta que criminosos armados iriam executar um homem na parte alta do morro. Quando chegaram, os policiais viram três jovens em atitude suspeita. O adolescente estava entre eles. Todos correram e, segundo relatos dos policiais, o adolescente foi alcançado. Ele teria desobedecido à ordem se render, sacando algo da cintura e arremessando em direção ao policial que, neste momento, fez um disparo de fuzil, que atingiu a vítima no abdômen. O socorro foi acionado, mas o baleado morreu no local.

Os dois rapazes que estavam com ele foram localizados em uma área de mata. Nada de ilegal foi encontrado com eles. Ambos disseram que foram comprar drogas. Eles foram ouvidos na delegacia e liberados.

Também na delegacia, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão do adolescente que morreu. A informação é que ele tinha 11 anotações na polícia, por fato análogo a tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Ainda no local da ocorrência na Boa Sorte um oficial de supervisão do 28º Batalhão de Polícia Militar recolheu as câmeras corporais dos agente, que deverão ser colocadas à disposição da Polícia Civil.