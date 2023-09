A Executiva do diretório municipal do PSB de Resende reuniu-se no último dia 1º de setembro e decidiu, por unanimidade, pela pré-candidatura do ambientalista Luis Felipe Cesar para concorrer a prefeito nas eleições do próximo ano. Segundo os dirigentes, a decisão aconteceu de forma articulada com o processo de ampliação do debate político representado pela Frente Popular Democrática (FPD), que reúne os partidos Rede Sustentabilidade, PSOL, PT, PC do B e PV.

“Com esta decisão, o PSB abre diálogo com os demais partidos que compõem o campo democrático, a fim de estabelecer parcerias para o fortalecimento dos programas que cuidam da população mais carente e promover o desenvolvimento sustentável, democrático e mais inclusivo no nosso município”, afirmou Rogério Coutinho, presidente da sigla em Resende.

Coutinho também comentou o histórico do pré-candidato na pauta ambiental. “Felipe Cesar tem histórico de participação na sociedade resendense, com grande conhecimento na questão ambiental, e poderá contribuir significativamente para pensarmos no município com desenvolvimento e sustentabilidade; com inclusão social, acessibilidade, participação e transparência”, salientou.

A pré-candidatura recebeu o apoio do presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, e dos deputados estadual Jari Oliveira e federal Eduardo Bandeira de Mello.

Currículo

Felipe Cesar é formado em Comunicação Social, com especialização em Gestão Ambiental e mestrado em Desenvolvimento Sustentável. Atuou no então departamento de Meio Ambiente de Resende de 1989 a 1996 e foi o primeiro presidente da Agência do Meio Ambiente de Resende, de 2006/2008. Assessorou o deputado Dr Julianelli de 2017 a 2018. Atualmente coordena os projetos ambientais da Crescente Fértil, instituição que apoia o fortalecimento de políticas ambientais na região, promove atividades de conservação e recuperação de florestas e nascentes, além de buscar a valorização dos serviços ambientais proporcionados pela atividade rural sustentável, em parceria com diversas organizações.

“Agradeço a confiança e a oportunidade de contribuir com o bom debate político e com a construção de um município sustentável, participativo, próspero, diverso e socialmente justo, atento ao seu potencial de desenvolvimento humano e sintonizado com os muitos desafios do tempo em que vivemos”, conclui Felipe.

