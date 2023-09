A prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (dia 8) por conta do feriado do Dia da Independência do Brasil, celebrado no dia 07 de setembro. A medida vale para todas as repartições municipais, entretanto, os serviços considerados essenciais, como os realizados pela Defesa Civil, o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e a Secretaria de Manutenção Urbana, seguirão em sistema de plantão. Na segunda-feira, dia 11, o expediente será retomado em horário normal.

Saúde

UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher, Central de Ambulância, Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal e Delegacia não serão afetados.

Defesa Civil

O atendimento de emergência da Defesa Civil poderá ser acionado por meio do telefone 199 ou do WhatsApp (24) 98121-3427.

Saae

O cidadão que tiver problemas com abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência realizados pela autarquia, pode entrar em contato com o Saae BM através dos números (24) 3512-4333 ou 115. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526 e pelo serviço da ouvidoria, no telefone (24) 3028-9944.

Comércio

A abertura dos estabelecimentos comerciais seguirá de modo facultativo na quinta-feira (dia 7). Na sexta-feira (dia 8), o comércio funcionará normalmente.

Ônibus

As empresas seguirão os horários determinados para os dias de feriado, a partir de quinta-feira (dia 7). Na segunda-feira, dia (dia 11), os ônibus voltam a circular em seus respectivos horários.

Hemonúcleo

Nesta quinta e sexta-feira (dias 7 e 8), o Hemonúcleo entrará em recesso, retomando as atividades normais na segunda-feira (dia 11), das 7h às 11h.

Agências bancárias

Na quinta-feira (dia 7) não haverá expediente nas agências bancárias. Na sexta-feira (dia 8), as instituições financeiras vão funcionar normalmente.



Foto: Paulo Dimas