Um acidente ocorrido por volta das 8h desta sexta-feira (dia 8) na BR-393 está causando retenções no trânsito em Vassouras. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e colidiu com a mureta lateral na altura do KM 235, causando derramamento de óleo na pista. Às 10h, o tráfego no local fluía no sistema Pare e Siga, até o fim da limpeza da pista e liberação total da via.

Foto: Divulgação/PRF