Uma confusão familiar virou caso de polícia em Volta Redonda. Um homem, de 52 anos, foi preso após colocar o filho, de 13, à força dentro do carro e, posteriormente, bater com o veículo na Radial Leste. O caso ocorreu no último sábado (dia 9) e teve início no bairro Barreira Cravo, onde ele pegou o menino e o colocou no veículo contra sua vontade.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente possui medida protetiva contra o pai. Testemunhas relataram aos agentes que, após colocar o menino no veículo, o suspeito “arrancou” com o carro em alta velocidade em direção à Radial Leste. Lá, o automóvel acabou batendo contra um outro carro e um poste.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente disse à PM que viu o homem agredindo o filho, que gritava por socorro. O menino foi levado para o Hospital São João Batista e ficou sob responsabilidade da mãe, que também tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

O suspeito foi encaminhado à 93ª DP e autuado por descumprimento de medida protetiva, causar perigo para vida, constrangimento ilegal e lesão corporal.