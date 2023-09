A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (dia 12), um homem de 28 anos com drogas e dinheiro no bairro Jardim Cidade do Aço. Na ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Os agentes estiveram no local para apurar denúncia de tráfico de drogas. Com o adolescente havia 21 pinos de cocaína e R$169 em dinheiro em uma sacola. Já o homem estava com um pino de cocaína e R$10.

Eles foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (DP), sendo que o adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e o homem por posse e uso de entorpecentes.