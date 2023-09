Um acidente ocorrido na manhã deste domingo causou interdição na pista de retorno e acesso à Bulhões, em Porto Real. Uma carreta que transportava areia tombou na altura do km 298 da Rodovia Presidente Dutra.

No local, a equipe da Polícia Rodoviária Federal constatou que o condutor perdeu o controle do veículo, saindo da pista auxiliar, colidindo contra um barranco e tombando em seguida, espalhando parte da carga de areia sobre a pista. O motorista foi socorrido com ferimento e a esposa e filho dele, apesar de não terem apresentado qualquer lesão, foram encaminhados juntos ao Hospital de Emergência de Resende para avaliação médica.

No momento do acidente, a pista do retorno ficou parcialmente interditada, com a faixa sentido Dutra (Floriano) interditada. A possibilidade aos motoristas era utilizar o sistema “Siga e Pare” pela outra faixa até a desobstrução ou desviar por dentro de Porto Real e Floriano, acessando a Dutra no km 296.

Foto: Divulgação/PRF