A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde, está realizando a campanha de vacina antirrábica no município. Neste fim de semana, a vacinação aconteceu em unidades de saúde, clínicas veterinárias, unidades móveis e escolas de diferentes bairros, entre 8h e 13h. A ação é voltada para cães e gatos acima de 03 meses de idade (em boas condições corporais).

A médica veterinária Millena Borges explicou como ocorre o processo de imunização dos pets. “Os animais têm que estar em boa condição de saúde e não podem estar fazendo quimioterapia. As fêmeas que estiverem amamentando e prenhas não podem ser vacinadas. Importante destacar ainda que o tutor tem que ser maior de idade e é necessário levar o comprovante de vacinação do ano anterior”, informou Millena.

A médica veterinária ainda acrescentou que o processo de imunização dos animais é realizado por se tratar de uma zoonose transmitida aos humanos por meio da saliva, sendo que a mordedura do animal infectado com o vírus tem uma letalidade de 100%.

A moradora do bairro Vila Nova, Diala Barbosa, falou sobre a importância da vacinação antirrábica. “Toda campanha trazemos nossa gata Leona para se vacinar. Ela já está com 9 anos e a vacina ajuda na prevenção de doenças e ela pode viver até mais”, destacou.

No próximo final de semana, dias 23 e 24 de setembro, haverá uma nova vacinação nos moldes da realizada este sábado e domingo. Neste primeiro fim de semana, cerca de 7 mil animais foram vacinados e, para o próximo, são esperados 6 mil cães e gatos. A campanha segue até o mês que vem, encerrando no dia 06 de outubro.

Quem não conseguir vacinar seu pet durante a campanha, pode levá-lo à Clínica Veterinária Municipal, localizada no bairro Santa Rosa. A programação completa com os locais e dias de vacinação pode ser conferida no perfil oficial da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.

Foto: Felipe Vieira