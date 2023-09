Dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, um projeto idealizado por Rany Alves Ramos tem se destacado pela iniciativa de promover encontros entre mulheres que enfrentaram a batalha contra a doença. As participantes, assistidas pelo Grupo de Apoio à Paciente com Câncer (GAPC), se reúnem toda primeira quinta-feira do mês para discutir temas do universo feminino.

Em comemoração ao Outubro Rosa, o projeto está preparando uma edição especial marcada para o dia 5 de outubro que, ao invés do nome ‘Café das Divas’, será o ‘Tarde das Divas’, excepcionalmente realizado na Fazenda Sobradinho, em Pinheiral.

“Participo de um grupo em uma unidade particular e é sempre muito rico, me traz muita energia e paz para passar por todo desafio do diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Como o GAPC não tinha esse encontro, entrei em contato com a coordenação para realizar esse projeto. Por mais que tenhamos o apoio da família e dos amigos, é mais fácil quando a gente caminha com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, isso ajuda demais”, explicou Rany.

O projeto, que começou há três meses, procura oferecer apoio emocional, informação e espaço para troca de experiências entre mulheres que passaram pela difícil jornada do câncer de mama.

“Quando enfrentamos o câncer, enfrentamos não apenas o físico, mas também desafios emocionais e psicológicos. O alívio e os benefícios que senti por caminhar em grupo, de conversar com outras mulheres, faz toda diferença. Por isso, a intenção é criar um ambiente acolhedor onde essas mulheres se sintam ouvidas, compreendidas e fortalecidas”, conta Rany Alves, que está em tratamento da doença.

Encontros mensais

Os encontros são realizados mensalmente na sede do GAPC, no bairro Jardim Amália, e abordam temas diversos, incluindo saúde, autoestima, sexualidade, superação e qualidade de vida. Por meio de palestras, rodas de conversa e atividades terapêuticas, as participantes têm a oportunidade de compartilhar suas histórias, aprender umas com as outras e construir laços de amizade.

“Cada mês abordamos um tema e eu faço entrevistas com as participantes já direcionando para aquele assunto. É uma troca muito rica e que nos ajuda demais”, disse Rany Alves.

O Café das Divas está fazendo a diferença na vida das mulheres que tiveram câncer de mama, proporcionando apoio, informação e solidariedade, como conta Nilceia Júlia da Silva.

“Cada mês é um tema diferente, e a Rany tem uma abordagem muito legal. Conforme os temas são levados, todos muito importantes, eu vou crescendo a cada dia. Está fazendo uma diferença imensa na minha vida e posso compartilhar minha história, as meninas que participam sempre elogiam e falam que sou um exemplo pela minha trajetória e tudo que passei. Eu tive uma vida antes do câncer e após o câncer, que me fez ver a importância de viver. A palavra é gratidão”, diz a moradora de Barra Mansa.

GAPC

O GAPC, que apoia ativamente o projeto de Rany Alves, elogiou a iniciativa como uma forma valiosa de empoderar as mulheres que enfrentam o câncer de mama.

“A Rany veio com a ideia desse grupo e foi um presente para todo mundo. Quando você tem um grupo que todas falam de igual para igual, estão passando pela mesma situação, isso faz diferença. A gente nota a diferença na forma de convivência. O Café das Divas foi uma forma de trazermos para as mulheres uma forma de conforto. Temos casos de mulheres que o único lugar que elas têm para falar, contar seus

problemas e desabafar ou até ouvir um bom conselho, é nesse espaço. Ele traz um pouco mais de conforto e ajuda e facilita passar pelo processo de cura, e isso é muito importante”, afirmou Lídia Andrade.

Outubro Rosa

Em comemoração ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, o projeto está planejando uma edição especial que promete ser ainda mais inspiradora. O evento, marcado para o dia 5 de outubro, terá uma programação especial, em uma tarde com muito bate-papo.

Quem quiser mais informações sobre o projeto, como se envolver e contribuir para o lanche, com algum serviço ou item para presentear as participantes, pode entrar em contato com Rany Alves, pelo telefone 24 99929-6867.

“No Outubro Rosa deste ano, a edição especial promete ser um momento de celebração e fortalecimento para todas as participantes e para a comunidade em geral. É uma demonstração de que, juntas, as mulheres podem superar desafios e inspirar umas às outras a viver vidas plenas e saudáveis após o câncer de mama”, finalizou a idealizadora do projeto.